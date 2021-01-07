Оперштаб сообщил о 23 541 выявленном случае COVID-19 в РФ за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в регионах РФ за последние сутки увеличилось на 23 541. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в России.

Число выявленных случаев коронавируса в регионах РФ за последние сутки увеличилось на 23 541. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в России.

Новые случаи коронавируса выявлены во всех 85 регионах Российской Федерации. 11,4% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа медики зафиксировали 506 летальных исходов. Полностью выздоровели 23 729 человек, повторные тесты этих пациентов показали отрицательный результат.

На сегодняшний день в России проведено 92,6 миллиона тестов на COVID-19. Всего с момента начала пандемии выявлено 3 332 142 случаев коронавируса. Полностью выздоровело 2 709 452 пациента, 60 457 человек скончались.