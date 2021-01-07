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11:22   7 Января 2021
Армия

ВС РФ сопроводили автоколонну с беженцами в Степанакерт

ВС РФ сопроводили автоколонну с беженцами в Степанакерт

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе поспособствовали возвращению в регион более 47 650 беженцев.

По данным Минобороны РФ, очередную автоколонну беженцев из Армении в Степанакерт сопровождали российские военные.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 178 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 47 653 беженца", — говорится в официальном сообщении российского оборонного ведомства.

Российские миротворцы обеспечивают возвращение жителей НКР в места их постоянного проживания, оказывают гумпомощь и всячески способствуют восстановлению объектов гражданской инфраструктуры.

"Ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах", — добавили в МО РФ.

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#степанакерт #российские миротворцы #беженцы карабах

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