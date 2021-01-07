11:13 7 Января 2021Политика
Трамп удалил посты, из-за которых его Twitter заблокировали
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп удалил твиты, из-за которых его аккаунт в соцсети заблокировали.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп удалил твиты, из-за которых его аккаунт в соцсети заблокировали.
Ранее Трамп разместил посты, которые были помечены как нарушающие правила соцсети. В результате его аккаунт был заблокирован. Как сообщает издание Bloomberg, в скором времени Twitter должен восстановить доступ к странице президента США, так как он удалил посты, которые нарушали правила.
Сторонники Трампа штурмом взяли здание Капитолия в Вашингтоне 6 января, в результате погибли четыре человека. Полиции пришлось применять против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.