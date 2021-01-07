Трамп удалил посты, из-за которых его Twitter заблокировали

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп удалил твиты, из-за которых его аккаунт в соцсети заблокировали.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп удалил твиты, из-за которых его аккаунт в соцсети заблокировали.

Ранее Трамп разместил посты, которые были помечены как нарушающие правила соцсети. В результате его аккаунт был заблокирован. Как сообщает издание Bloomberg, в скором времени Twitter должен восстановить доступ к странице президента США, так как он удалил посты, которые нарушали правила.

Сторонники Трампа штурмом взяли здание Капитолия в Вашингтоне 6 января, в результате погибли четыре человека. Полиции пришлось применять против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.