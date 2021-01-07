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11:10   7 Января 2021
Общество

Сенат США отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков

Сенат США отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков

Отказа Палаты представителей США удостоились протестующие против одобрения голосов выборщиков от наиболее "спорного" штата — Пенсильвании.

Против возражений выступили 92 члена Сената, за высказались 7 политиков. Сенаторы пропустили дискуссию по данному вопросу, сразу перейдя к голосованию, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что ранее были отозваны возражения по поводу результатов выборов в штатах Мичиган и Джорджия, где Байден получил по 16 голосов выборщиков от каждого штата. Также Конгресс утвердил результаты голосования в Неваде, где кандидат от демократов получил 6 голосов.

Заседание Конгресса США возобновилось накануне вечером после штурма Капитолия сторонниками республиканца Дональда Трампа.

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