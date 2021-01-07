Сенат США отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков

Отказа Палаты представителей США удостоились протестующие против одобрения голосов выборщиков от наиболее "спорного" штата — Пенсильвании.

Отказа Палаты представителей США удостоились протестующие против одобрения голосов выборщиков от наиболее "спорного" штата — Пенсильвании.

Против возражений выступили 92 члена Сената, за высказались 7 политиков. Сенаторы пропустили дискуссию по данному вопросу, сразу перейдя к голосованию, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что ранее были отозваны возражения по поводу результатов выборов в штатах Мичиган и Джорджия, где Байден получил по 16 голосов выборщиков от каждого штата. Также Конгресс утвердил результаты голосования в Неваде, где кандидат от демократов получил 6 голосов.

Заседание Конгресса США возобновилось накануне вечером после штурма Капитолия сторонниками республиканца Дональда Трампа.