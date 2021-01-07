Фигурист Алексей Ягудин назвал причину разрыва с Сашей Савельевой

Российский фигурист и телеведущий Алексей Ягудин объяснил, почему в прошлом не женился на бывшей солистке группы "Фабрика" Саше Савельевой.

Российский фигурист и телеведущий Алексей Ягудин объяснил, почему в прошлом не женился на бывшей солистке группы "Фабрика" Саше Савельевой.

Известно, что Алексей Ягудин закрутил роман с Сашей Савельевой, когда в его союзе с Татьяной Тотьмяниной наступил тяжелый период. Пара познакомились на проекте "Ледниковый период", однако позже исполнительница из "Фабрики" вышла замуж за Кирилла Сафонова.

Недавно спортсмен стал гостем YouTube-шоу Надежды Стрелец. В беседе фигурист признался, почему не узаконил отношения с Савельевой.

"Мы встречались, какое-то определенное количество времени жили вместе. Просто не случилось продолжения. В какой-то момент мы что-то поняли. В общем, я не верю в судьбу. Просто так получилось", — высказался он.

Кроме этого, Ягудин отметил, что и по сей день не видит особой необходимости в свадьбе. По его мнению, возлюбленные могут много лет жить вместе, не задумываясь о браке.