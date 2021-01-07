Трампа могут отстранить до 20 января. Кто предал президента США

Помощники Трампа и чиновники Госдепа хотят отправить республиканца в отставку раньше срока, сообщает Axios.

Президента США Дональда Трампа предала его администрация, не меньше политиков от Демпартии напуганная протестами сторонников Трампа в Капитолии. Впервые со времен британской оккупации Вашингтона в 1814 дворец был захвачен. Теперь чиновники от Республиканской партии и доверенные лица обдумывают «радикальные шаги» — вплоть до импичмента, сообщает издание Axios со ссылкой на высокопоставленные источники в Госдепартаменте США.

Нынешние и бывшие помощники Трампа, чиновники Госдепа, должностные лица Белого дома и различных ведомств желают срочно лишить начальника власти за 13 дней до инаугурации нового президента Джо Байдена, утверждают журналисты Axios. Отстранение предлагается провернуть через 25 поправку к Конституции США, согласно которой вице-президент займет пост президента в случае досрочного прекращения его полномочий.

Учитывая, что решение о введении Нацгвардии в Капитолий во время штурма принимал именно вице-президент Майк Пенс, а не Трамп, 25 поправка имеет все шансы на исполнение. К тому же, после вчерашних протестов ярко обозначились противоречия президента и вице-президента.

Республиканский раскол

Пенс не поддержал сторонников Трампа во время протестов и не помешал подведению итогов выборов президента США в Конгрессе. Победа Байдена утверждена, и теперь, согласно законам США, Трамп не может оспорить результаты легальным путем.

Республиканцы злятся на Трампа за то, что он «разжигает нападение на американскую демократию, позорит их партию и вторгается в святую святых» — Конгресс США, имея в виду беспорядки в Капитолии 6 января. Бывшие сторонники президента не уверены, что страна сможет выдержать еще две недели с Трампом у руля: за 13 дней хаос и раскол внутри американского общества могут усугубиться.

«В последние дни среди давних доверенных лиц президента, пытающихся достучаться до Трампа, возникает ощущение тщетности их попыток», — сообщает Axios.

С некоторыми советниками Трамп просто не общается, а с другими еще разговаривает, но не слушает их. Он не хочет слышать о проигрыше выборов Байдену и раздражен слабостью вице-президента Пенса, признавшего победу демократов.

Покинутый большинством своих чиновников, Трамп согласился уступить президентское кресло Байдену, но итоги выборов так и не признал, будучи уверенным в фальсификациях.

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, 20 января начнется организованный переходный период. Я покину президентский офис. Но мы будем и дальше бороться за честный подсчет голосов. 20 января закончится величайший первый президентский срок в истории. Но это только начало борьбы, чтобы снова сделать Америку великой», — заявил Трамп 7 января.

Две недели президентского срока

Ситуация накалена до предела, и пока страсти кипят, говорить о реальном отстранении Трампа за 13 дней до смены президентской власти рано, считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Я сомневаюсь в этом. Кабинет министров действительно может отстранить Трампа, но если президент с этим не соглашается, нужно найти две трети голосов в обеих палатах Конгресса США, чтобы это решение утвердить. Когда эмоции остынут, не факт, что найдется столько голосов, чтобы поддержать этот шаг. Думаю, большинство республиканцев не поддержат эту историю: проще уже дождаться конца срока», — рассказал Дудаков в комментарии «Политике Сегодня».

Тем временем, представители Демпартии от шока практически отошли, и, вдохновившись будущими полномочиями, заявляют, что президент Байден будет ознакомлен с системой управления стратегическими ядерными силами США, иначе говоря — с тем самым «ядерным чемоданчиком».

Протестующих в Капитолии чиновники-демократы уже нарекли «террористами» и «самодержавными головорезами», пообещав им «настоящее правосудие» после смены президента. Американское продемократическое издание Bellingcat, подозреваемое в тесной связи со спецслужбами США, уже призвало читателей сохранять все видео и фото с протестов «трампистов» — судя по всему, правосудие не заставит себя долго ждать.