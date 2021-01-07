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13:51   7 Января 2021
Политика

Трампа могут отстранить до 20 января. Кто предал президента США

Трампа могут отстранить до 20 января. Кто предал президента США

Президента США Дональда Трампа предала его администрация, не меньше политиков от Демпартии напуганная протестами сторонников Трампа в Капитолии. Впервые со времен британской оккупации Вашингтона в 1814 дворец был захвачен. Теперь чиновники от Республиканской партии и доверенные лица обдумывают «радикальные шаги» — вплоть до импичмента, сообщает издание Axios со ссылкой на высокопоставленные источники в Госдепартаменте США.

Нынешние и бывшие помощники Трампа, чиновники Госдепа, должностные лица Белого дома и различных ведомств желают срочно лишить начальника власти за 13 дней до инаугурации нового президента Джо Байдена, утверждают журналисты Axios. Отстранение предлагается провернуть через 25 поправку к Конституции США, согласно которой вице-президент займет пост президента в случае досрочного прекращения его полномочий.

Учитывая, что решение о введении Нацгвардии в Капитолий во время штурма принимал именно вице-президент Майк Пенс, а не Трамп, 25 поправка имеет все шансы на исполнение. К тому же, после вчерашних протестов ярко обозначились противоречия президента и вице-президента.

Кто предал президента США? Трампа могут отстранить до 20 января

Республиканский раскол

Пенс не поддержал сторонников Трампа во время протестов и не помешал подведению итогов выборов президента США в Конгрессе. Победа Байдена утверждена, и теперь, согласно законам США, Трамп не может оспорить результаты легальным путем.

Республиканцы злятся на Трампа за то, что он «разжигает нападение на американскую демократию, позорит их партию и вторгается в святую святых» — Конгресс США, имея в виду беспорядки в Капитолии 6 января. Бывшие сторонники президента не уверены, что страна сможет выдержать еще две недели с Трампом у руля: за 13 дней хаос и раскол внутри американского общества могут усугубиться.

«В последние дни среди давних доверенных лиц президента, пытающихся достучаться до Трампа, возникает ощущение тщетности их попыток», — сообщает Axios.

С некоторыми советниками Трамп просто не общается, а с другими еще разговаривает, но не слушает их. Он не хочет слышать о проигрыше выборов Байдену и раздражен слабостью вице-президента Пенса, признавшего победу демократов.

Кто предал президента США? Трампа могут отстранить до 20 января

Покинутый большинством своих чиновников, Трамп согласился уступить президентское кресло Байдену, но итоги выборов так и не признал, будучи уверенным в фальсификациях.

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, 20 января начнется организованный переходный период. Я покину президентский офис. Но мы будем и дальше бороться за честный подсчет голосов. 20 января закончится величайший первый президентский срок в истории. Но это только начало борьбы, чтобы снова сделать Америку великой», — заявил Трамп 7 января.

Две недели президентского срока

Ситуация накалена до предела, и пока страсти кипят, говорить о реальном отстранении Трампа за 13 дней до смены президентской власти рано, считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Я сомневаюсь в этом. Кабинет министров действительно может отстранить Трампа, но если президент с этим не соглашается, нужно найти две трети голосов в обеих палатах Конгресса США, чтобы это решение утвердить. Когда эмоции остынут, не факт, что найдется столько голосов, чтобы поддержать этот шаг. Думаю, большинство республиканцев не поддержат эту историю: проще уже дождаться конца срока», — рассказал Дудаков в комментарии «Политике Сегодня».

Кто предал президента США? Трампа могут отстранить до 20 января

Тем временем, представители Демпартии от шока практически отошли, и, вдохновившись будущими полномочиями, заявляют, что президент Байден будет ознакомлен с системой управления стратегическими ядерными силами США, иначе говоря — с тем самым «ядерным чемоданчиком».

Протестующих в Капитолии чиновники-демократы уже нарекли «террористами» и «самодержавными головорезами», пообещав им «настоящее правосудие» после смены президента. Американское продемократическое издание Bellingcat, подозреваемое в тесной связи со спецслужбами США, уже призвало читателей сохранять все видео и фото с протестов «трампистов» — судя по всему, правосудие не заставит себя долго ждать.

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