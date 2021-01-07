Экс-президент США Джимми Картер высказался о беспорядках в Вашингтоне

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер высказался о беспорядках, которые происходят в Вашингтоне. Свое мнение он выразил на странице в социальной сети Twitter.

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер высказался о беспорядках, которые происходят в Вашингтоне. Свое мнение он выразил на странице в социальной сети Twitter.

Бывший глава Белого дома назвал беспорядки национальной трагедией. Картер и его супруга Розалин крайне опечалены событиями, которые произошли у здания Капитолия.

"Мы присоединяемся к нашим соотечественникам в молитве за мирное разрешение, чтобы наш народ мог исцелиться и завершить передачу власти, как и на протяжении 200 лет", — говорится в заявлении Центра Картера.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались в Вашингтоне 6 января. Они устроили штурм здания конгресса, прервав заседание по итогам прошедших выборов президента.