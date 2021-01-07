Помощнику Пенса запретили входить в Белый дом

Действующий президент США Дональд Трамп не позволяет главному помощнику вице-президента Майка Пенса входить в Белый дом.

Действующий президент США Дональд Трамп не позволяет главному помощнику вице-президента Майка Пенса входить в Белый дом.

Такое решение американский лидер принял на фоне отказа помощника Пенса от отмены результатов прошедших в стране выборов президента. Речь идет о главе аппарата Пенса, Марке Шорте. Он занимался консультациями по вопросам подсчета голосов коллегии выборщиков.

Стоит отметить, что сам вице-президент США Майк Пенс председательствует на заседании Конгресса. В ходе этого мероприятия должны будут утвердить итоги состоявшейся президентской гонки в стране.

Сторонники действующего главы США в среду штурмом захватили здание конгресса. Протестующие сорвали ход заседания, на котором должно было состоятся утверждение итогов президентских выборов.