Путин поздравил граждан России с Рождеством

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан государства с Рождеством и отметил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в воспитание поколения.

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан государства с Рождеством и отметил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в воспитание поколения.

Также российский лидер отметил вклад в заботу о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. Поздравление президента Российской Федерации опубликовано на сайте правовой информации.

"Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения. Искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога", — сказано в поздравлении главы государства.

Кроме того, президент также пожелал всем отмечающим праздник Рождества Христова успехов, благополучия и исполнения желаний.