Косачев высказался о массовых беспорядках в США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил беспорядки, которые проходят в Вашингтоне по результатам выборов президента США.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил беспорядки, которые проходят в Вашингтоне по результатам выборов президента США.

Причиной массовых акций протеста стала самовлюбленность действующего президента страны Дональда Трампа и невыясненные нюансы при подсчете голосов на президентских выборах. Таким мнением поделился Косачев на своей странице в Facebook.

"Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим", — заявил политик в соцсети.

Глава комитета Совфеда по международным делам отметил, что у сторонников Дональда Трампа достаточно причин для обвинений в фальсификации.

"Американская демократия очевидно захромала на обе ноги", — подчеркнул Косачев.

Он также подчеркнул, что США расколоты пополам на равные по своей силе части, которые всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу.