Бурятия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для приезжих

Власти Бурятии ввели обязательное тестирование на коронавирус для всех приезжих из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска.

Власти Бурятии ввели обязательное тестирование на коронавирус для всех приезжих из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска.

Как сообщает пресс-служба главы республики, все приезжающие из этих городов должны сдать тест на коронавирус в обязательном порядке. Нововведения действуют до 20 января.

"Тестирование коснется россиян, иностранных граждан, а также лиц без гражданства, прибывших с территорий, опасных высоким уровнем распространения COVID-19", — говорится в сообщении пресс-службы.

Власти отмечают, что ПЦР-тест можно сдать бесплатно в поликлиниках по месту пребывания. Сейчас в Бурятии официально выявлено 26,8 тысячи заболевших коронавирусом, из них 606 пациентов скончались.