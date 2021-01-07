Эксперт рассказал о последствиях попыток импичмента Трампу

Попытки импичмента главе США Дональду Трампу после штурма здания Капитолия его сторонниками приведут только к большей дестабилизации ситуации в государстве.

Попытки импичмента главе США Дональду Трампу после штурма здания Капитолия его сторонниками приведут только к большей дестабилизации ситуации в государстве.

Об этом заявил вице-президент некоммерческой организации "Евразийский центр" Эрл Расмуссен.

"Самым быстрым способом будет статья 25 (поправка – ред.) к конституции. Но я не считаю это актуальным. Если конгресс попытается сделать то же самое, они, вероятно, станут свидетелями еще более массового ответа, чем то, что случилось сегодня. Если они хотят ввергнуть страну в полную революцию, тогда продолжайте и попробуйте отстранить президента Трампа от должности", — отметил он.

В среду сторонники действующего американского президента, которые собрались в Вашингтоне на митинг в его поддержку, штурмовали здание конгресса. Они прервали заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших президентских выборов.