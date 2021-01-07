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9:33   7 Января 2021
Политика

Штат Пенсильвания выдвинул возражения по голосам за Байдена

Штат Пенсильвания выдвинул возражения по голосам за Байдена

Вице-президент Майк Пенс заявил, что Конгрессу США предстоит провести обсуждение после того, как штат Пенсильвания выдвинул возражения по голосам выборщиков.

По словам Пенса, обсуждение будет двухчасовым. Ранее в сенате и палате представителей нашлись возражения против утверждения 20 голосов выборщиков от штата Пенсильвания за демократа Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что демонстранты штурмом взяли здание конгресса и ворвались внутрь. Полиция пыталась разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат. В ходе протестов погибли четыре человека.

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