Штат Пенсильвания выдвинул возражения по голосам за Байдена

Вице-президент Майк Пенс заявил, что Конгрессу США предстоит провести обсуждение после того, как штат Пенсильвания выдвинул возражения по голосам выборщиков.

Вице-президент Майк Пенс заявил, что Конгрессу США предстоит провести обсуждение после того, как штат Пенсильвания выдвинул возражения по голосам выборщиков.

По словам Пенса, обсуждение будет двухчасовым. Ранее в сенате и палате представителей нашлись возражения против утверждения 20 голосов выборщиков от штата Пенсильвания за демократа Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что демонстранты штурмом взяли здание конгресса и ворвались внутрь. Полиция пыталась разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат. В ходе протестов погибли четыре человека.