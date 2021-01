Штурм Капитолия в США: убитые протестующие, раскол во власти и режим ЧС

Пока Россия спала, в Америке произошла попытка свержения власти Демпартии.

В ночь с 6 на 7 января заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов было прервано массовыми протестами американцев, несогласных с победой Джо Байдена и большинством демократов в Сенате США. Буквально за несколько часов дело дошло до штурма Капитолия: сторонники Дональда Трампа ворвались в здание, а конгрессменов пришлось эвакуировать.

«Политика Сегодня» представляет хронику американского протеста.

Взрывное устройство и убитые демонстранты

Марш в поддержку президента Трампа закончился проникновением протестующих в здание Капитолия. Примерно в 15:00 часов (около полуночи по мск) полиция начала оттеснять демонстрантов от правительственных зданий, а конгрессменов эвакуировали на военную базу Форт Макнейр в Вашингтоне.

Помощники президента Трампа, напуганные происходящим, пытались убедить его разместить Нацгвардию в Капитолии, пишет CNN, но глава Белого дома не захотел направлять силовиков на своих сторонников. Приказ о введении Национальной гвардии отдал вице-президент США Майк Пенс.

WARNING: GRAPHIC Another angle of the woman who was shot at the capitol. pic.twitter.com/jUubTjCyfE — ALT-immigration ???? (@ALT_uscis) January 7, 2021

Four dead, 52 arrested after chaos on Capitol Hill https://t.co/RPqgMdqQ9f pic.twitter.com/5dK1gpKGk6 — The Hill (@thehill) January 7, 2021

С черного входа в здание зашли бойцы Нацгвардии — как сообщает CNN, они обнаружили и обезвредили взрывное устройство. Министр обороны США заявил, что решение о вводе военных было согласовано с Пенсом, сенатором-республиканцем Митчем Макконнеллом и спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, но не с Трампом. Судя по всему, Пентагон больше не подчиняется действующему президенту.

Протесты спровоцировали острый раскол среди политиков от Республиканской партии: экс-советник Трампа Том Боссерт раскритиковал его за «подрыв американской демократии» и возложил на него ответственность за вторжение протестующих в Капитолий.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что идея Трампа оспорить итоги выборов через Сенат «нарушает закон». Демократы срочно готовят документы для процедуры импичмента пока еще действующего президента, несмотря на то, что с должности он уходит уже 20 января. Если Трамп покинет должность раньше времени, президентом США до 20 января будет вице-президент Пенс.

Примерно в 15:50 полиция Вашингтона заявила об аресте 20 протестующих. Обращаясь к демократам, они скандировали: «Это не вы вернули себе Капитолий, это мы вам его отдали». В это же время завершился первый подсчет голосов — Сенат США перешел под контроль Демпартии.

Глава полиции Роберт Конти объявил, что в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Первой жертвой стала ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, застреленная охраной в стенах Капитолия, куда она ворвалась с остальными сторонниками Трампа. Обстоятельства гибели трех других демонстрантов уточняются.

#KUSINews has confirmed the identity of the woman shot and killed inside US Capitol. More info: https://t.co/xW9Ssd9bKD pic.twitter.com/DS6zjFOdDF — KUSI News (@KUSINews) January 7, 2021

Президент Трамп записал видеообращение, которое многие расценили как поощрение к продолжению штурма, но администрация Facebook быстро его удалила.

Реакция Байдена и задержанные протестующие

Пока тысячи людей бунтовали у здания Капитолия, новый президент США Джо Байден писал в Twitter.

«Америка гораздо лучше, чем то, что мы наблюдаем сегодня», — заявил он.

В соцсеть активно постил и Трамп. Он повторил заявление об украденной демократами победе, но призвал сторонников не допускать насилия, уважать закон и сотрудников полиции. Twitter начал удалять записи Трампа. Госсекретарь Майк Помпео, до последнего поддерживающий своего президента, осудил «беззаконие и беспорядки» в Капитолии.

К 18:00 лидеры республиканцев и демократов вернулись в Капитолий, чтобы продолжить подведение итогов выборов. Лидеры Демпартии заявили, что протестующие — «террористы и преступники», которые должны ответить по закону «если не при этой администрации президента, то при следующей».

В ходе протестов задержаны 50 человек. Один из митингующих выбрался из Капитолия сам, а журналистам продемонстрировал взятое со стола Пелоси письмо.

«Я не украл, я оставил четвертак. И написал записку — "здесь был Биго, [нецензурное обращение]"».

Here’s Mr. Barnett, who goes by “Bigo,” telling the story in his own words pic.twitter.com/oSyKiCDXgy — Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) January 6, 2021

В Вашингтоне и округе Колумбия введен комендантский час на 15 дней. Таким образом, инаугурация следующего президента пройдет в режиме ЧС. Демонстрации трампистов прошли также в Орегоне и Сакраменто, но были быстро подавлены полицией.