Убитая при штурме Капитолия женщина была ветераном армии США – СМИ

Женщина, которая в среду, 6 января, скончалась от полученного в Капитолии огнестрельного ранения, была ветераном ВВС США, передает телеканал KUSI News.

Женщина, которая в среду, 6 января, скончалась от полученного в Капитолии огнестрельного ранения, была ветераном ВВС США, передает телеканал KUSI News.

Личность погибшей Эшли Бэбитт опознал муж. По его словам, 14 лет своей жизни она отдала американской армии. Женщина занимала должность эксперта по безопасности и являлась сторонницей президента США Дональда Трампа.

Накануне сообщалось, что в день подведения итогов президентских выборов США протестующие ворвались в Капитолий, а затем — в зал Сената в Вашингтоне, где проходили заседания конгрессменов. По данным местной полиции, в результате столкновений многие пострадали, погибли не менее четырех человек.