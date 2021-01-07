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8:13   7 Января 2021
Политика

На Украине рассказали о деморализации армии страны

На Украине рассказали о деморализации армии страны

Украина провалила информационно-пропагандистскую кампанию против Донецкой и Луганской народных республик.

Такое заявление сделал лидер запрещенной в России националистической организации "Братство" Дмитрий Корчинский. Он подчеркнул, что военные в стране деморализованы.

"Мы видим в целом деморализацию войск", – заявил Корчинский.

Националист добавил, что даже жители подконтрольных Киеву территорий смотрят только российское телевидение. Также популярны каналы ДНР и ЛНР.

Военную операцию против республик украинские власти начали весной 2014 года после заявления о независимости. Жертвами конфликта, по информации ООН, стали порядка 13 тысяч людей.

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#россия #украина #всу

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