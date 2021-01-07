Полиция сообщила о четырех погибших во время протестов Вашингтоне

Глава полиции Вашингтона сообщил о гибели четверых человек во время беспорядков, произошедших рядом с Капитолием.

Глава полиции Вашингтона сообщил о гибели четверых человек во время беспорядков, произошедших рядом с Капитолием.

Конгресс США должен был утвердить итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов. В этот день на улицы города вышли демонстранты, недовольные результатами голосования. Участники акций ворвались в Капитолий, где вступили в многочисленные потасовки с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и оружие нелетального действия.

Накануне стало известно, что при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Девушка получила тяжелое ранение во время протестов.