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7:40   7 Января 2021
Политика

Полиция сообщила о четырех погибших во время протестов Вашингтоне

Полиция сообщила о четырех погибших во время протестов Вашингтоне

Глава полиции Вашингтона сообщил о гибели четверых человек во время беспорядков, произошедших рядом с Капитолием.

Конгресс США должен был утвердить итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов. В этот день на улицы города вышли демонстранты, недовольные результатами голосования. Участники акций ворвались в Капитолий, где вступили в многочисленные потасовки с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и оружие нелетального действия.

Накануне стало известно, что при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Девушка получила тяжелое ранение во время протестов.

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#вашингтон #капитолий #беспорядки

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