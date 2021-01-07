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7:04   7 Января 2021
Армия

США планируют усилить присутствие флота у берегов России в Арктике

США планируют усилить присутствие флота у берегов России в Арктике

Соединенные Штаты собираются проводить регулярные патрулирования у берегов России в Арктике.

США, по словам министра американских ВМС Кеннета Брейтуэйта, собираются в ближайшие несколько лет "действовать более настойчиво" в этом регионе. Об этом сообщает Breaking Defence. Такие действия, по словам министра, необходимы для оспаривания "притязаний" РФ и КНР.

"Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства", – заявил Брейтуэйт.

Брейтуэйт подчеркнул, что подобная стратегия является "более смелой позицией", "правом" и "обязанностью" США как "доминирующей военно-морской силы в мире". Главным преимуществом Соединенных Штатов сегодня становятся подводные лодки.

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#сша #рф #подлодки

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