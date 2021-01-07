Украинская госкомпания может быть отстранена от закупки вакцин от COVID-19

Минздрав Украины хочет отстранить компанию "Медицинские закупки Украины" от закупок вакцин от COVID-19 из-за действий ее руководства по дискредитации страны.

Минздрав Украины хочет отстранить компанию "Медицинские закупки Украины" от закупок вакцин от COVID-19 из-за действий ее руководства по дискредитации страны.

Гендиректор предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвиняется министром здравоохранения Максимом Степановым в дискредитации государства перед мировым сообществом. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Думаю, что в ближайшее время мы сменим компанию, которая будет исполнять эту техническую функцию по закупке вакцин, поскольку мы не можем рисковать обеспечением вакцинами украинцев", — сказал министр.

Из действий Жумадилова на переговорах по поставкам вакцин начали ухудшаться позиции Украины. При этом гендиректор предприятия обвинил Степанова в затягивании и срыве переговоров по закупке вакцины.