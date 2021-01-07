CBS: члены правительства США хотят передать власть вице-президенту Пенсу

Члены правительства США обсуждают возможность передачи президентских полномочий Дональда Трампа вице-президенту Майку Пенсу.

Члены правительства США обсуждают возможность передачи президентских полномочий Дональда Трампа вице-президенту Майку Пенсу.

Однако свои предложения американские политики вице-президенту США пока что так и не высказали, передает CBS News.

6 января сторонники Трампа сорвали заседание Конгресса США, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов. Протестующие ворвались в здание Капитолия, устроив массовые беспорядки. Вице-президент США Майк Пенс и сенаторы были эвакуированы из здания конгресса.

В ходе протестов один из участников в здании Капитолия получил огнестрельное ранение. Об этом информируют американские СМИ. Жертвой оказалась женщина, которая из-за полученных травм позже скончалась в больнице.