Twitter предъявил Трампу ультиматум после блокировки его аккаунта

Американский президент Дональд Трамп остался без твитов. Социальная сеть Twitter заблокировала его аккаунт на 12 часов.

Американский президент Дональд Трамп остался без твитов. Социальная сеть Twitter заблокировала его аккаунт на 12 часов.

В соцсети заявили, что глава Белого дома нарушил правила публикации постов. Ему предъявили ультиматум. В случае рецидива, учетная запись Трампа будет полностью удалена.

Facebook и YouTube ранее удалили видеообращение президента США к его сторонникам. Позже то же самое сделал и Twitter.

В своем послании Трамп назвал результаты прошедших в Соединенных Штатах выборов сфальсифицированными. Своих сторонников, которые устроили беспорядки в центре Вашингтона и пошли на штурм Капитолия, он призвал мирно расходиться по домам.