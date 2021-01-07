Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил граждан России с наступившим Рождеством.

Президент России Владимир Путин поздравил граждан России с наступившим Рождеством.

Путин прибыл на рождественскую службу в церковь Николая Чудотворца на острове Липно. Храм расположен в дельте реки Мста, на берегу озера Ильмень. Это самый ранний из сохранившихся на Руси храмов, построенных после монгольского нашествия. Уникальный памятник находится в восьми километрах к югу от Великого Новгорода.

"Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!" – рассказал президент после прошедшего богослужения.

Глава государства в 2016 году посещал церковь на Липне. По итогам неофициального визита было принято решение о финансировании восстановления данного уникального памятника, датируемого XIII веком.