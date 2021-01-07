Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:34   7 Января 2021
Общество

Правительство РФ утвердило перечень приложений для предустановки на гаджеты

Правительство РФ утвердило перечень приложений для предустановки на гаджеты

На официальном интернет-портале правовой информации 6 января 2021 года опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3704-р.

Власти составили перечень российских приложений, которые следует предустанавливать на смартфоны, планшеты на Android и iOS 16 и на умные телевизоры. Всего в список вошли 11 приложений и сервисов. Закон об обязательной предустановке на ввозимые в страну устройства должен был вступить в силу с 1 июля, но весной сроки перенесли на 1 января 2021 года из-за вызванного пандемией кризиса.

9 декабря 2020 года Госдума перенесла срок обязательной предустановки российского ПО смартфоны и гаджеты с 1 января на 1 апреля 2021 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #политика #правительство рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров