Правительство РФ утвердило перечень приложений для предустановки на гаджеты

На официальном интернет-портале правовой информации 6 января 2021 года опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3704-р.

На официальном интернет-портале правовой информации 6 января 2021 года опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3704-р.

Власти составили перечень российских приложений, которые следует предустанавливать на смартфоны, планшеты на Android и iOS 16 и на умные телевизоры. Всего в список вошли 11 приложений и сервисов. Закон об обязательной предустановке на ввозимые в страну устройства должен был вступить в силу с 1 июля, но весной сроки перенесли на 1 января 2021 года из-за вызванного пандемией кризиса.

9 декабря 2020 года Госдума перенесла срок обязательной предустановки российского ПО смартфоны и гаджеты с 1 января на 1 апреля 2021 года.