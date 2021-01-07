Конгресс США продолжит свою работу по утверждению итогов президентских выборов 7 января.

Конгресс США продолжит свою работу по утверждению итогов президентских выборов 7 января. Председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила эту информацию.

Штурм Капитолия происходил, когда в здании конгресса обсуждали результаты выборов. Сенаторам и конгрессменам пришлось прерваться из-за действий протестующих. Глава Белого дома Дональд Трамп обратился к сторонникам в видеообращении. Он призвал их прекратить беспорядки и мирно разойтись по домам.

Позже поступили сообщения, что правоохранители очистили зал американского Сената в здании конгресса от участников штурма Капитолия.