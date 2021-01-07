Полиция освободила Капитолий от протестующих

Правоохранители очистили зал американского Сената в здании конгресса от участников штурма Капитолия. Об этом сообщили СМИ, сославшись на офицеров полиции.

Правоохранители очистили зал американского Сената в здании конгресса от участников штурма Капитолия. Об этом сообщили СМИ, сославшись на офицеров полиции.

Демонстрантов, проникших внутрь здания, выводят через Западный и Восточный входы. Они, по данным телеканала Fox, эмоционально выражают свое недовольство этим.

Полиция задержала как минимум 13 протестующих. В Вашингтон все они приехали из других городов США.

Штурм Капитолия происходил, когда в здании конгресса обсуждали результаты выборов. Сенаторам и конгрессменам пришлось прерваться из-за действий протестующих.

Глава Белого дома Дональд Трамп обратился к своим сторонникам в видеообращении. Он призвал их прекратить беспорядки и мирно разойтись по домам.