Путин посетил рождественскую службу в уникальном храме XIII века

Президент РФ Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в церковь Николая Чудотворца на острове Липно.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в церковь Николая Чудотворца на острове Липно.

Храм расположен в дельте реки Мста, на берегу озера Ильмень. Это самый ранний из сохранившихся на Руси храмов, построенных после монгольского нашествия. Уникальный памятник находится в восьми километрах к югу от Великого Новгорода.

Глава государства в 2016 году посещал церковь на Липне. По итогам неофициального визита было принято решение о финансировании восстановления данного уникального памятника, датируемого XIII веком.