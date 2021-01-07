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1:18   7 Января 2021
Общество

Путин посетил рождественскую службу в уникальном храме XIII века

Путин посетил рождественскую службу в уникальном храме XIII века

Президент РФ Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в церковь Николая Чудотворца на острове Липно.

Храм расположен в дельте реки Мста, на берегу озера Ильмень. Это самый ранний из сохранившихся на Руси храмов, построенных после монгольского нашествия. Уникальный памятник находится в восьми километрах к югу от Великого Новгорода.

Глава государства в 2016 году посещал церковь на Липне. По итогам неофициального визита было принято решение о финансировании восстановления данного уникального памятника, датируемого XIII веком.

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#путин #храм #Липно

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