Байден призвал Трампа по телевидению потребовать завершения осады Капитолия

Избранный президент США Джо Байден призвал действующего главу Белого дома Дональда Трампа в телевизионном обращении потребовать от протестующих прекращения осады конгресса.

Избранный президент США Джо Байден призвал действующего главу Белого дома Дональда Трампа в телевизионном обращении потребовать от протестующих прекращения осады конгресса.

Байден призвал Трампа выступить по национальному телевидению и потребовать прекращения протестов. Он отметил, что произошедшего уже достаточно.

Избранный президент признался, что осада Капитолия его шокировала. Он призвал Трампа сделать все необходимое, чтобы остановить протесты.

Накануне собравшиеся в поддержку Трампа в Вашингтоне ворвались в здание Конгресса США. Они прервали заседание, которое должно было утвердить победу Байдена.