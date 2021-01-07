0:46 7 Января 2021Политика
Байден призвал Трампа по телевидению потребовать завершения осады Капитолия
Избранный президент США Джо Байден призвал действующего главу Белого дома Дональда Трампа в телевизионном обращении потребовать от протестующих прекращения осады конгресса.
Избранный президент США Джо Байден призвал действующего главу Белого дома Дональда Трампа в телевизионном обращении потребовать от протестующих прекращения осады конгресса.
Байден призвал Трампа выступить по национальному телевидению и потребовать прекращения протестов. Он отметил, что произошедшего уже достаточно.
Избранный президент признался, что осада Капитолия его шокировала. Он призвал Трампа сделать все необходимое, чтобы остановить протесты.
Накануне собравшиеся в поддержку Трампа в Вашингтоне ворвались в здание Конгресса США. Они прервали заседание, которое должно было утвердить победу Байдена.