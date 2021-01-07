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0:46   7 Января 2021
Политика

Байден призвал Трампа по телевидению потребовать завершения осады Капитолия

Байден призвал Трампа по телевидению потребовать завершения осады Капитолия

Избранный президент США Джо Байден призвал действующего главу Белого дома Дональда Трампа в телевизионном обращении потребовать от протестующих прекращения осады конгресса.

Байден призвал Трампа выступить по национальному телевидению и потребовать прекращения протестов. Он отметил, что произошедшего уже достаточно.

Избранный президент признался, что осада Капитолия его шокировала. Он призвал Трампа сделать все необходимое, чтобы остановить протесты.

Накануне собравшиеся в поддержку Трампа в Вашингтоне ворвались в здание Конгресса США. Они прервали заседание, которое должно было утвердить победу Байдена.

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#байден #трамп #конгресс сша

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