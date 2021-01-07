Сирийские СМИ сообщают о воздушной атаке в районе Дамаска

Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку в окрестностях Дамаска. Информацию об этом передает информационное агентство САНА.

Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку в окрестностях Дамаска. Информацию об этом передает информационное агентство САНА.

Информируется, что несколько ракет было выпущено над территорией Дамаска. Силы ПВО Сирии успешно сбили несколько снарядов. По предварительным данным, нападение производится с юга и является актом агрессии израильского правительства.