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0:34   7 Января 2021
Политика

Сирийские СМИ сообщают о воздушной атаке в районе Дамаска

Сирийские СМИ сообщают о воздушной атаке в районе Дамаска

Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку в окрестностях Дамаска. Информацию об этом передает информационное агентство САНА.

Информируется, что несколько ракет было выпущено над территорией Дамаска. Силы ПВО Сирии успешно сбили несколько снарядов. По предварительным данным, нападение производится с юга и является актом агрессии израильского правительства.

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#сирия #дамаск #политика

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