23:45 6 Января 2021Политика
Сторонница Трампа получила тяжелое ранение после захвата Капитолия
Один из участников протестов в здании Капитолия получил огнестрельное ранение. Об этом информируют американские СМИ.
Один из участников протестов в здании Капитолия получил огнестрельное ранение. Об этом информируют американские СМИ.
Телеканал PBS информирует, что манифестант получил ранение в грудь. Не уточняется, кто в него выстрелил.
"Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий", — заявила ведущая программы News Hour.
Согласно информации американских СМИ, ранения получила женщина. Она находится в критическом состоянии.