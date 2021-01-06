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23:45   6 Января 2021
Политика

Сторонница Трампа получила тяжелое ранение после захвата Капитолия

Сторонница Трампа получила тяжелое ранение после захвата Капитолия

Один из участников протестов в здании Капитолия получил огнестрельное ранение. Об этом информируют американские СМИ.

Телеканал PBS информирует, что манифестант получил ранение в грудь. Не уточняется, кто в него выстрелил.

"Это не был офицер в форме, так что мы можем предполагать, что это был протестующий", — заявила ведущая программы News Hour.

Согласно информации американских СМИ, ранения получила женщина. Она находится в критическом состоянии.

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