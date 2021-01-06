Пентагон отказался отправлять национальную гвардию на помощь Капитолию. Об этом информирует Washington Post.

Пентагон отказался отправлять национальную гвардию на помощь Капитолию. Об этом информирует Washington Post.

Корреспондент Washington Post Алекс Хортон со ссылкой на источники сообщил, что министерство обороны США отклонило запрос чиновников города о развертывании Национальной гвардии на Капитолии.

Накануне стало известно, что мэр Вашингтона Муриэл Баузер запросила к зданию Капитолия Национальную гвардию США. В свою очередь спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что гвардия должна очистить Капитолий от протестующих, информирует USA Today.