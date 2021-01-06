Трамп призвал сторонников к мирным протестам у Капитолия
У здания Капитолия в Вашингтоне происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции.
Ранее Конгресс США объявил процедуру обсуждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения – группа сенаторов призвала обнулить голоса выборщиков от штата Аризона. В это время у здания, где проходило заседание, столпились протестующие.
Процедуру формального утверждения голосования прервали. Из офисов Капитолия эвакуировали официальные лица. Демонстранты сломали ограждение и ворвались в одно из зданий.
"Пожалуйста, поддержите нашу Капитолийскую полицию и правоохранительные органы. Они действительно на стороне нашей страны. Оставайтесь спокойными!" – написал Трамп в Twitter.
Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021