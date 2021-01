Трамп призвал сторонников к мирным протестам у Капитолия

У здания Капитолия в Вашингтоне происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции.

У здания Капитолия в Вашингтоне происходят столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции.

Ранее Конгресс США объявил процедуру обсуждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения – группа сенаторов призвала обнулить голоса выборщиков от штата Аризона. В это время у здания, где проходило заседание, столпились протестующие.

Процедуру формального утверждения голосования прервали. Из офисов Капитолия эвакуировали официальные лица. Демонстранты сломали ограждение и ворвались в одно из зданий.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!