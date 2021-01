В среду стартовало совместное заседание двух палат Конгресса США, где должны были подсчитать и утвердить голоса выборщиков. Оно было прервано спустя несколько минут после начала.

Конгресс определит нового главу государства. По предварительным данным, им станет демократ Джо Байден, но Республиканская партия Дональда Трампа выступила против голосов выборщиков в штате Аризона.

Накануне Трамп пообещал не "отдавать" Белый дом Байдену. Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и администрацию.

Вместе с этим у здания Капитолия собрались демонстранты. Они смяли ограждения и вступили в столкновения с полицией. В результате пострадали несколько человек.

