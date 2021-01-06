СМИ сообщили о пострадавших среди протестующих в Вашингтоне

Протестующие сторонники президента США Дональда Трампа прорвали ограждения около Капитолия в Вашингтоне. Известно о нескольких пострадавших среди участников митинга.

Протестующие сторонники президента США Дональда Трампа прорвали ограждения около Капитолия в Вашингтоне. Известно о нескольких пострадавших среди участников митинга.

Протестующие уже проникли в одно из зданий комплекса, сообщает корреспондент РИА Новости. Полиция применяет слезоточивый газ и нелетальное оружие. По сообщению представителя СМИ, в ходе разгона пострадали уже несколько человек.

Ранее стало известно, что сторонники действующего президента пытаются пробиться в здание Капитолия. На улицах происходят столкновения с участием полиции. Некоторые офисы в комплексе зданий эвакуированы. В Конгрессе стартовало обсуждение итогов избирательного процесса.