Пенс отказал Трампу не засчитывать голоса выборщиков США

Вице-президент США Майк Пенс отказался вмешаться в процесс утверждения итогов выборов в конгрессе и заявил, что не вправе игнорировать голоса выборщиков в некоторых штатах.

Вице-президент США Майк Пенс отказался вмешаться в процесс утверждения итогов выборов в конгрессе и заявил, что не вправе игнорировать голоса выборщиков в некоторых штатах.

В США начали подведение итогов президентских выборов. Президент Дональд Трамп возразил против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. По его словам, Майк Пенс вправе отклонить голоса выборщиков, несмотря на решение федерального суда штата Техас.

После этого председательствующий на общей сессии конгресса Пенс объявил, что не имеет возможности принять или отвергнуть голоса выборщиков в одностороннем порядке.

"Моя присяга поддерживать и защищать Конституцию не дает мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса выборщиков следует засчитать, а какие нет", — говорится в заявлении Пенса.

Напомним, что результаты голосования станут известны 6 января. Победителя определят члены Конгресса США.