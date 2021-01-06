Великобритания ослабила санкции против РФ по Крыму

Лондон ослабил санкционные ограничения в отношении российского Крыма, сообщается на сайте правительстве Великобритании.

Лондон ослабил санкционные ограничения в отношении российского Крыма, сообщается на сайте правительстве Великобритании.

Согласно документу, британские торговые суда теперь смогут передавать транзитные платежи за проход через Керченский пролив и оплачивать использование портов Крыма. Перед внесением платежей капитаны британских судов должны проинформировать OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation), контролирующий соблюдение санкций.

Британские капитаны смогут осуществлять оплату з незамороженных средств государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымские морские порты". Речь идет об услугах, предоставляемых в портах Ялтинского торгового порта, Керченского рыбного порта, а также Евпаторийского торгового порта. Кроме того, ограничения на оплату сняты с "Госгидрографии" (филиал "Крымских морских портов") и портовых терминалов "Крымских морских портов".

Ограничения были введены Евросоюзом в июле 2014 года после возвращения полуострова в состав РФ по результатам референдума. Лицензия INT/2020/059 вступила в силу 1 января 2021 года.