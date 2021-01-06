Назван еще один неочевидный симптом рака

Чрезмерная потливость может свидетельствовать об онкологическом заболевании. Такие данные приводит издание Express со ссылкой на американских и британских специалистов.

Чрезмерная потливость может свидетельствовать об онкологическом заболевании. Такие данные приводит издание Express со ссылкой на американских и британских специалистов.

Такая патология носит название гипергидроз. Отмечается, что он может являться симптомом целого ряда серьезных недугов, среди которых лимфома, лейкемия, мезотелиома, карциноидные опухоли, онкология костей и печени.

Особенно стоит насторожиться при потоотделении в ночное время. Оно появляется в связи с тем, что болезнь изменяет гормональный фон человека.

В также статье говорится, что гипергидроз может указывать и на другие, менее значительные отклонения, в частности связанные с эндокринной системой. Однако при появлении такой патологии ученые все-таки рекомендуют пройти обследование у врача.

Ранее эксперты рассказали, что такие симптомы, как боль в области желудка, тошнота, затрудненное глотание и одышка могут указывать на развитие рака желудка.