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21:26   6 Января 2021
Общество

Назван еще один неочевидный симптом рака

Назван еще один неочевидный симптом рака

Чрезмерная потливость может свидетельствовать об онкологическом заболевании. Такие данные приводит издание Express со ссылкой на американских и британских специалистов.

Такая патология носит название гипергидроз. Отмечается, что он может являться симптомом целого ряда серьезных недугов, среди которых  лимфома, лейкемия, мезотелиома, карциноидные опухоли, онкология костей и печени.

Особенно стоит насторожиться при потоотделении в ночное время. Оно появляется в связи с тем, что болезнь изменяет гормональный фон человека.

В также статье говорится, что гипергидроз может указывать и на другие, менее значительные отклонения, в частности связанные с эндокринной системой. Однако при появлении такой патологии ученые все-таки рекомендуют пройти обследование у врача.

Ранее эксперты рассказали, что такие симптомы, как боль в области желудка, тошнота, затрудненное глотание и одышка могут указывать на развитие рака желудка.

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#рак #онкология

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