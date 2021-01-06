20:45 6 Января 2021Политика
Литовский премьер поздравила православных верующих с Рождеством
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравила верующих и старообрядцев с Рождеством Христовым.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравила верующих и старообрядцев с Рождеством Христовым.
В своем поздравлении политик пожелала православным верующим, чтобы людей сопровождали духовная близость и сердечное тепло.
"Главное, чтобы в то сложное время, которое мы сейчас переживаем, все были здоровы", — говорится в официальном поздравлении главы Кабмина Литвы.
Православная община в Литве является второй по численности после католической конфессии. Православных верующих в стране 4,1% от общего числа жителей, старообрядцев — 0,8%.