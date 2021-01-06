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20:45   6 Января 2021
Политика

Литовский премьер поздравила православных верующих с Рождеством

Литовский премьер поздравила православных верующих с Рождеством

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравила верующих и старообрядцев с Рождеством Христовым.

В своем поздравлении политик пожелала православным верующим, чтобы людей сопровождали духовная близость и сердечное тепло.

"Главное, чтобы в то сложное время, которое мы сейчас переживаем, все были здоровы", — говорится в официальном поздравлении главы Кабмина Литвы.

Православная община в Литве является второй по численности после католической конфессии. Православных верующих в стране 4,1% от общего числа жителей, старообрядцев — 0,8%.

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#литва #праздник #рождество

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