Дочь покойного Коренева рассказала о своем отношении к изменам отца

Наследница покойного актера Владимира Коренева Ирина высказалась о внебрачных наследниках звездного отца. Она призналась, что не намерена осуждать отца за измены.

Наследница покойного актера Владимира Коренева Ирина высказалась о внебрачных наследниках звездного отца. Она призналась, что не намерена осуждать отца за измены.

О внебрачной наследнице актера, известного по картине "Человек-амфибия", впервые стало известно несколько лет назад. Некая женщина Наталья стала гостем популярного шоу, где сообщила, что в юности отдыхала с Кореневым в санатории. Там у молодых людей вспыхнул роман, после которого Наталья родила дочь Евгению. Долгие годы женщина не раскрывала тайну о внебрачном ребенке артиста.

"Мы посмотрели эту передачу и тут же забыли. Если это и правда, я никогда не брошу камень в отца", — сказала Ирина Коренева.

Дочь знаменитости не понимает, почему героини программы сразу отправились на телешоу, а не пришли к родственникам Коренева. Сам артист после просмотра передачи смеялся, что женщины сделали ему хорошую рекламу.