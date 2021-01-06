Украинцев возмутило плачевное состояние Киевского водохранилища

Превратившееся в свалку Киевское водохранилище вызвало возмущение среди украинских интернет-пользователей.

Превратившееся в свалку Киевское водохранилище вызвало возмущение среди украинских интернет-пользователей.

Они обвинили жителей столицы в низком уровне культуры, увидев плачевное состояние водоема. На опубликованной в Сети видеозаписи можно увидеть, что на берегах водохранилища скопились пустые бутылки, упаковки от продуктов и другие бытовые отходы.

"Что вы ноете? Есть же мост стеклянный", — иронично написал один из интернет-пользователей.

"Это Европа зато", — оправдал ситуацию другой комментатор.

Стоит отметить, что на берегу водоема возведен особняк площадью 780 квадратных метров, владельцем которого является мэр Киева Виталий Кличко. Незаконно построенный дом зарегистрирован на супругу градоначальника.