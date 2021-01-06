Путин раскрыл свои мотивы при принятии решений на сирийском направлении

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" рассказал, чем руководствовался при принятии решений на сирийском направлении.

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" рассказал, чем руководствовался при принятии решений на сирийском направлении.

По словам российского лидера, в подобных решениях он исходит из интересов российского государства.

"При принятии решения подобного рода, я имею в виду сейчас не перелет, конечно, а решение на сирийском направлении, я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства", — заявил Путин в интервью для фильма Евгения Поддубного.

Он пояснил, что практика последних лет показала правильность принятых решений.

"Мы тогда чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии", — резюмировал Путин.

Он добавил, что, несмотря на разгром профессиональных бандформирований, с подконтрольных террористам территорий все еще исходит угроза.