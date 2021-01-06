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20:34   6 Января 2021
Политика

Путин раскрыл свои мотивы при принятии решений на сирийском направлении

Путин раскрыл свои мотивы при принятии решений на сирийском направлении

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" рассказал, чем руководствовался при принятии решений на сирийском направлении.

По словам российского лидера, в подобных решениях он исходит из интересов российского государства.

"При принятии решения подобного рода, я имею в виду сейчас не перелет, конечно, а решение на сирийском направлении, я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства", — заявил Путин в интервью для фильма Евгения Поддубного.

Он пояснил, что практика последних лет показала правильность принятых решений.

"Мы тогда чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии", — резюмировал Путин.

Он добавил, что, несмотря на разгром профессиональных бандформирований, с подконтрольных террористам территорий все еще исходит угроза.

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#путин #сирия #угроза в сирии

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