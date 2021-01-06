Генсек ООН заявил росте уровня нищеты в мире впервые за 22 года

Уровень крайней нищеты в 2020 году увеличился во всем мире впервые за минувшие 22 года, заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. Спад экономической активности в нестабильных и затронутых конфликтами регионах ввергнет в нищету еще 18-27 миллионов человек.

Уровень крайней нищеты в 2020 году увеличился во всем мире впервые за минувшие 22 года, заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. Спад экономической активности в нестабильных и затронутых конфликтами регионах ввергнет в нищету еще 18-27 миллионов человек.

Об этом Гутерриш рассказал ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности в среду, 6 января. По его словам, пандемия коронавируса усугубила целый ряд негативных тенденций.

Глава всемирной организации отметил, что во всем мире «усугубляется гендерное неравенство». Мир, продолжил он, оказался отброшен назад на десятилетия с точки зрения доли работающих женщин «как ключевого драйвера для инклюзивного развития».

По оценкам Всемирного банка, две трети самых бедных людей в мире к 2030 году будут жить в нестабильных странах. Гуттериш уточнил, что конфликты порождают нищету и неустойчивость институтов.

«Если мы собираемся разорвать круг нищеты и конфликтов, нам нужен более амбициозный подход, основанный на двух принципах, закрепленных в Целях устойчивого развития», —убежден он.

К таким принципам относятся вовлеченность и взаимозависимость. Обязательство «не оставлять никого позади» должно быть в центре усилий мирового сообщества как по продвижению устойчивого развития, так и по предотвращению и разрешению конфликтов, подчеркнул Гуттериш.

Ранее генсек ООН заявлял, что вызванный пандемией COVID-19, изменением климата и вооруженными конфликтами гуманитарный кризис 2020 года стал крупнейшим со времен Второй мировой войны. Он также призвал все страны мира к мобилизации для помощи нуждающимся.