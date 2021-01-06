Индексация пенсий россиян в январе превысила уровень инфляции

Пенсии в 2021 году пересчитали на превышающий инфляцию показатель — 6,3%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Пенсии в 2021 году пересчитали на превышающий инфляцию показатель — 6,3%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Средняя сумма страховой выплаты по старости составит 17 541 рубль, прирост составил 1039 рублей. Перерасчет затронет 32 млн пожилых граждан, а на индексацию выделили 374 млрд рублей, сообщил министр. Он уточнил, что часть пенсионеров уже в декабре прошлого года получили проиндексированные пенсии — 11 млн человек, что составляет 23% от общего числа пенсионеров.

Власти страны рассматривают вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство представит варианты решения вопроса к 1 февраля по поручению президента России Владимира Путина.

Если работающим пожилым гражданам проиндексируют выплаты на уровне с неработающими, удастся избежать дискриминации, сообщил кандидат экономических наук Константин Добромыслов. Он отметил, что в целом в мировой практике пенсия работающему пожилому населению не предусмотрена, в России же наоборот.