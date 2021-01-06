Добронравов-младший ответил на обвинения в кумовстве в кино

Российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Добронравов признался, что возмущен обвинениями в кумовстве в кино. Часто успех артиста связывают с именем его известного отца.

Российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Добронравов признался, что возмущен обвинениями в кумовстве в кино. Часто успех артиста связывают с именем его известного отца.

Связать свою жизнь с профессией актера Виктор Добронравов планировал еще в старших классах школы. Другой род деятельности он даже не рассматривал.

С тех пор в прессе не раз ходили слухи, что в мир кино артист попал благодаря подаче своего звездного отца Федора Добронравова. На подобные высказывания Виктор старается не обращать внимания, однако признался, что иногда его задевают подобные обвинения. Ведь он усердно учился и работал над собой, чтобы добиться успеха в кинематографе.

В качестве примера актер привел картину "От печали до радости", режиссером которой выступил Федор Добронравов. Звезда "Сватов" пригласил в киноленту сыновей Виктора и Ивана. Позже от телезрителей последовали обвинения в "кумовстве".

Актер считает претензии неуместными, так как весь состав команды хорошо потрудился. Добронравов-младший отмечает, что часто его окружает негатив, но он старается пропускать его мимо себя.