В Джорджии объяснили 50 тысяч "найденных" Трампом бюллетеней

Несколько тысяч "найденных" избирательных бюллетеней в штате Джорджия, о которых ранее писал глава США Дональд Трамп, были поданы в ходе досрочного голосования.

Несколько тысяч "найденных" избирательных бюллетеней в штате Джорджия, о которых ранее писал глава США Дональд Трамп, были поданы в ходе досрочного голосования.

Заявление об этом сделал менеджер по работе систем голосования офиса секретаря штата Джорджия Габриель Стерлинг.

"Мистические места находятся в глубинах сознания президента. Бюллетени, которые мы "нашли", были на месте. Это не найденные бюллетени, это поданные бюллетени", — заявил он.

Стоит отметить, что накануне действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп на личной странице в социальной сети Twitter заявил, что найдены 50 тыс. бюллетеней. Никаких деталей о находке глава государства сообщать не стал.

Второй тур выборов проходит в двух округах в Джорджии. Итоги голосования определят, представители какой партии будут контролировать верхнюю палату.