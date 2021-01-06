Украинские спецслужбы пресекли деятельность "Гитлера" и неонацистской группы

Новоиспеченного "Гитлера" подозревают в совершении преступления по статье "Публичные призывы к совершению террористического акта".

Новоиспеченного "Гитлера" подозревают в совершении преступления по статье "Публичные призывы к совершению террористического акта".

Сотрудники службы безопасности Украины остановили деятельность неонацистской группы и задержали в Киеве ее предводителя по прозвищу "Гитлер". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Члены группировки были последователями австралийского террориста Брентона Тарранта. Их руководитель распространял указания по организации терактов. Своеобразный "манифест" намеренно перевели на украинский и русский языки и раздавали в виде печатного издания.