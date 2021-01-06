Политолог Корнилов высмеял британские СМИ за неверные факты о России

Российский историк и политолог Владимир Корнилов рассказал, что британское издание The Times исказило факты об истории России в статье о сериале "Великая".

Российский историк и политолог Владимир Корнилов рассказал, что британское издание The Times исказило факты об истории России в статье о сериале "Великая".

По словам эксперта, британские журналисты не проверяют факты на достоверность, хотя сделать это очень просто. В пример Корнилов привел разбор американского сериала "Великая" (The Great), где рассказывается о юных годах будущей российской императрицы Екатерины Великой. Автор рецензии уверена, что Екатерина II приходилась женой первому всероссийскому императору Петру I Алексеевичу, прозванному Великим. Хотя в действительности Екатерина II родилась спустя четыре года после смерти Петра I.

Политологу показалось забавным, что автор материала упрекает создателей сериала в исторических нестыковках, хотя сама, как оказалось, в истории не сильна. Корнилов даже написал колумнистке, которая является автором статьи. В ответ журналистка заявила, что, судя по всему, писала колонку не в лучший для себя день.

Ранее Корнилов заявил, что Запад активно пытается разорвать общее прошлое России и Украины. По словам политолога, многие россияне смеются над желанием Незалежной запретить Деда Мороза, а также над "сражениями" за принадлежность борща.