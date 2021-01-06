Новые штрафы для водителей ждут россиян в 2021 году

В наступившем 2021 году для российских водителей вступают в силу сразу несколько новых штрафов за нарушения, а также новые правила.

В наступившем 2021 году для российских водителей вступают в силу сразу несколько новых штрафов за нарушения, а также новые правила. Часть из них заработают уже весной этого года. Некоторые из нововведений должны были появиться раньше, но их отложили из-за пандемии коронавируса.

Техосмотр

В России перестанет действовать практика дистанционного прохождения техосмотра. Уже с 1 марта ТО автомобиля вновь станет обязательным. В противном случае водитель получит штраф. Его размер для физических лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей.

Однако неожиданным послаблением для автовладельцев стало изменение сроков прохождения техосмотра. Практически у всех категорийй частота уменьшилась. Уже сейчас освобождены от получения диагностической карты легковые автомобили возрастом менее четырех лет (ранее — менее трех).

Раз в два года должны проходить ТО легковые автомобили, грузовики разрешенной массой до 3,5 тонны, мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы возрастом от четырех до десяти лет (раньше — от трех до семи лет). При достижении возраста в десять лет эти же транспортные средства должны проходить осмотр каждый год.

Что касается данных о прохождении техосмотра, то теперь информация будет храниться в обновленной базе ЕАИСТО. Это поможет ГИБДД отслеживать машины, которые не прошли необходимую проверку.

Парковка

Новые штрафы будут предусмотрены для автомобилистов за парковку в неположенном месте. В частности, водители, которые оставят машину на детской площадке либо на газоне, заплатят по 1,5-4 и 2-5 тысяч рублей соответственно. За «автохлам», который владельцы оставляют в жилой зоне, также будут штрафовать.

Экзамен

С 1 апреля 2021 года сдавать экзамен на права россияне будут только на городских дорогах. Второй этап сдачи экзамена на площадке решили оставить только для будущих водителей мотоциклов. Кроме того, с 1 апреля 2021 года в России изменятся правила сдачи экзамена на автомобильное удостоверение. Этапы «Город» и «Площадка» будут объединены.

В России также появился штраф в размере пяти тысяч рублей за повторное нарушение ПДД, а именно — за проезд на красный сигнал светофора. Лишиться прав теперь можно за повторное управление незарегистрированным транспортным средством в течение года.

Неоднократная езда за рулем в состоянии алкогольного опьянения теперь чревата конфискацией транспортного средства и лишением прав. В 2021 году вводится понятие «опасное вождение» — речь идет о резких и многократных перестроениях в потоке, которые могут нести опасность другим участникам дорожного движения.