Зеленский отреагировал на сообщения о нелегальном ввозе вакцины на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы сотрудники правоохранительных органов проверили данные о нелегальном ввозе в страну вакцины от коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы сотрудники правоохранительных органов проверили данные о нелегальном ввозе в страну вакцины от коронавируса.

Ранее украинский политик и предприниматель Михаил Бродский сообщил, что партия препарата Pfizer была тайно поставлена на Украину.

По информации бизнесмена, ввоз вакцины от COVID-19 на территорию страны был осуществлен нелегальным способом. Он предположил, что препарат могли пронести через "Зал официальных делегаций" без таможенного оформления.