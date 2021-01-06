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19:01   6 Января 2021
Происшествия

Зеленский отреагировал на сообщения о нелегальном ввозе вакцины на Украину

Зеленский отреагировал на сообщения о нелегальном ввозе вакцины на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы сотрудники правоохранительных органов проверили данные о нелегальном ввозе в страну вакцины от коронавируса.

Ранее украинский политик и предприниматель Михаил Бродский сообщил, что партия препарата Pfizer была тайно поставлена на Украину.

По информации бизнесмена, ввоз вакцины от COVID-19 на территорию страны был осуществлен нелегальным способом. Он предположил, что препарат могли пронести через "Зал официальных делегаций" без таможенного оформления.

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#украина #вакцина #зеленский

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