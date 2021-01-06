Кабмин Германии назвал условие для производства российской вакцины в ЕС

Производство российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе будет возможно только после допуска препарата в Европейское агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Производство российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе будет возможно только после допуска препарата в Европейское агентстве по лекарственным средствам (EMA). Такое заявление сделала заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер в среду, 6 января.

Представитель Минздрава Германии не смог уточнить, поступил ли такой запрос в EMA, и рекомендовал обратиться туда напрямую.

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили вопросы борьбы с коронавирусом, уделив особое внимание перспективам совместного производства вакцин. Путин и Меркель договорились продолжить контакты по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран.

«Канцлер указала (Путину — прим. ред.), что двустороннее сотрудничество с целью расширения европейских производственных мощностей (при производстве вакцин.— прим. ред) возможно», — подчеркнула Деммер

Она добавила, что более подробную информацию по этому вопросу можно получить в EMA.

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Кроме того, в РФ прошел регистрацию еще один препарат — от центра «Вектор».

В декабре в стране началась вакцинация «Спутником» — сначала в Москве, а с 14 декабря в других регионах. Сначала прививка была доступна только медикам, учителям, социальным работникам, сотрудникам правоохранительных органов. Позже возможность вакцинации стала доступна работникам транспорта, СМИ и еще нескольким категориям граждан.

Массовая вакцинация должна начаться с февраля 2021 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что привить планируется 60% взрослого населения России.