Украинку шокировал вид процветающего Крыма

Украинка, приехавшая из Киева в Крым погостить у родственников, поразилась доступным ценам, повсеместному строительству на полуострове и магазинам, полным продуктов.

Украинка, приехавшая из Киева в Крым погостить у родственников, поразилась доступным ценам, повсеместному строительству на полуострове и магазинам, полным продуктов.

Главным сюрпризом для женщины стали заполненные прилавки, а также разнообразие овощей, фруктов и, конечно же, сала. Раньше украинка была уверена, что все товары в Крым поступали именно из ее страны, поэтому сейчас магазины должны пустовать, пишет Федеральное агентство новостей.

Во время прогулки гостья постоянно сравнивала цены, которые оказались гораздо ниже украинских, а также удивлялась, что у всех жителей республики есть водоснабжение. По ее убеждению, полуостров зависел только от днепровской воды. Автор канала "ПоКрыму.Ру" на портале "Яндекс.Дзен" объяснил, что всему виной украинская пропаганда.

"Чувствовалась ревность, ведь Киев в советские времена считался чуть ли не лучшим местом для жизни, лучшим чем Москва, а тут какой-то Крым его обгоняет", — написал он.

Кроме того, женщину сильно удивило множество машин с украинскими номерами, поскольку она считала, что ее соотечественники боятся ездить на полуостров. По словам автора канала, киевлянке было обидно за свою родину, а "широты души" не хватило, чтобы порадоваться за крымчан.